Фехтовальщики Подмосковья стали бронзовыми призерами на Спартакиаде молодежи

сегодня в 16:47

Сборная Московской области заняла третье место в общекомандном зачете по итогам Спартакиады молодежи.ьВ копилке представителей региона одна золотая, три серебряные и две бронзовые награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В составе сборной команды Московской области по фехтованию на Спартакиаде выступали 24 спортсмена.

«Золото» в личных соревнованиях среди рапиристок завоевала спортсменка Стефания Часовникова. В этой же категории бронзовым призером стала Мариам Курасбедиани. Спортсменки тренируются в Краснознаменске.

«Серебро» в личных соревнованиях шпажистов завоевал Илья Лобыкин из Звенигорода.

В командных соревнованиях рапиристок краснознаменский квартет Анны Геращенко, Софии Дзобаевой, Мариам Курасбедиани и Стефании Часовниковой стал серебряным призером. Еще одно командное серебро сборной Подмосковья принесли звенигородские фехтовальщицы Анастасия Забелина, Юлия Полозова, Софья Цушко и Лилана Черчесова в дисциплине «шпага».

Бронзовыми призерами в командных соревнованиях шпажистов стали Константин Бартенев, Илья Лобыкин, Богдан Новак и Георгий Хамицаев. Спортсмены тренируются в Звенигороде.

По итогам соревнований сборная Московской области заняла третье общекомандное место, завоевав шесть медалей: одну золотую, три серебряные и две бронзовые. Лидерами зачета стали представители Москвы, а на втором месте расположились спортсмены из Санкт-Петербурга.

Всего в турнире принимали участие 225 атлетов из 23 регионов России.

Спартакиада молодежи России по фехтованию проходила в Уфе с 5 по 12 августа в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

