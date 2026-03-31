Федор Смолов выплатил 4 млн рублей после драки в «Кофемании»
Адвокат Смолова сообщил о примирении и прекращении дела о драке в «Кофемании»
Фото - © Виталий Тимкив/РИА Новости
Футболист Федор Смолов урегулировал конфликт с потерпевшими по делу о драке в «Кофемании» и выплатил им 4 млн рублей. Стороны договорились о прекращении уголовного дела, сообщает RT.
Адвокат спортсмена сообщил, что накануне стороны встретились лично и пожали друг другу руки. По его словам, конфликт между участниками исчерпан.
«Конфликт исчерпан», — подчеркнул юрист.
Смолов выплатил пострадавшим 4 млн рублей. После этого они намерены подать в суд ходатайство о прекращении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что судебное заседание по делу Смолова было назначено на 1 апреля.
