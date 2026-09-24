Федерация представит «Школу меткости» в Красногорске 24 сентября

Федерация практической стрельбы Московской области представит стенд «Школа меткости» на выставке «Мир охоты и рыбалки» с 24 по 27 сентября в «Крокус Экспо» в Красногорске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Интерактивный стенд «Школа меткости» будет работать на международной выставке «Мир охоты и рыбалки» с 24 по 27 сентября 2026 года. Посетители смогут узнать о практической стрельбе и попробовать выполнить точный и безопасный выстрел. Стенд 2F1 разместится в «Крокус Экспо» в Красногорске.

Занятия проведут действующие специалисты федерации практической стрельбы Московской области, в том числе мастера спорта России. Новичкам объяснят основы стойки, хвата, прицеливания и контроля дыхания, а также порядок действий при выстреле. Более опытным участникам расскажут о переносе огня между мишенями, стрельбе из разных положений и распространенных ошибках.

Практической стрельбой можно заниматься с 10 лет. Соответствующее изменение в федеральный стандарт спортивной подготовки Минспорт России внес в декабре 2024 года. На начальном этапе юные спортсмены осваивают технику и правила безопасности.

К занятиям на стенде допустят только после инструктажа. Действия с оружием разрешены исключительно по команде инструктора, а участники используют средства индивидуальной защиты. Для тренировок предусмотрены сертифицированные пневматическое оружие и страйкбольные реплики.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.