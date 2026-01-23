Федерация муайтай Московской области отметила наградами спортсменов Сергиева Посада

сегодня в 18:31

Торжественная церемония подведения итогов спортивного сезона 2025 года состоялась 21 января в Москве. Мероприятие было организовано Федерацией муайтай Московской области. В церемонии приняли участие спортсмены и тренеры клуба муайтай «Воин» из Сергиева Посада, которые внесли значительный вклад в развитие и популяризацию муайтай как на региональном, так и на всероссийском уровнях, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Особое внимание на мероприятии уделили тренерскому составу. За высокий профессионализм, стабильные результаты воспитанников и весомый вклад в развитие муайтай награду «Лучший тренер 2025 года» получил Артур Олегович Никитенко из клуба «Воин».

По итогам спортивного сезона 2025 года лучшими спортсменами стали представители клуба «Воин»: Павел Сизяков, Виктория Бакатина, Глеб Горшков, Святослав Макарцев, Анастасия Чиркова и Даниил Никифоров.

Награды спортсменам и тренерам вручал президент Федерации муайтай Московской области Тимур Исмаилов, отметив высокий уровень подготовки, целеустремленность и вклад представителей клуба в развитие и продвижение муайтай.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.