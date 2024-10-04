Федерация бокса Подмосковья будет сотрудничать с тренировочной базой в Китае

В Подмосковье в академии бокса Александра Лебзяка состоялась встреча руководства спортивной федерации бокса Московской области и Национальной спортивной тренировочной базы китайской провинции Хайнань, в результате которой был подписан меморандум о сотрудничестве, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

Соответствующий документ подписал руководитель подмосковной федерации бокса Александр Лебзяк и директор Национальной спортивной тренировочной базы Китая Кан Веньли. В состав китайской делегации также вошёл эксперт по управлению провинции Гуйчжоу, экс-председатель ассоциации бокса Китая Гуйчжоу Чжан Чуанлян.

​«Мы очень рады, что прилетели в Россию. Этим меморандумом мы для себя открыли новую главу в повышении уровня китайского бокса, в том числе для самых маленьких спортсменов — для нас это особенно важно. Мы обсудили возможность обмена опытом, российские спортсмены будут приезжать в Китай, а китайские боксеры — в Россию. Это касается всех возрастов. Мы оцениваем уровень российских атлетов и тренеров, в том числе из Московской области, как очень высокий. Поэтому мы и хотим запустить программу обмена опытом. История бокса в Китае берет свое начало в 1987 году. Мы находимся сейчас на стадии развития и сильно отстаем от уровня бокса в России. С помощью этой программы мы надеемся сократить это отставание», — отметил глава китайской делегации Кан Веньли.

​Меморандум предусматривает реализацию совместных проектов и мероприятий по развитию бокса. Также документ предполагает новые возможности по обмену опытом для повышения квалификации спортсменов двух стран, в частности при прохождении совместных учебно-тренировочных сборов.

​Гостей встречали: призер Олимпиады, многократная чемпионка мира и Европы Софья Очигава, чемпион Европы, призер чемпионата мира, чемпион мира среди военнослужащих Дмитрий Двали, чемпион мира по версии WBA Gold, обладатель интерконтинентального и европейского поясов WBO, чемпион PABA Роман Андреев, члены Президиума спортивной федерации бокса Московской области Павел Попов и Артем Руднев.

​«Подписанный меморандум — это очень важная новость. У меня есть опыт работы в Китае. Больше года я тренировал китайских юношей и девушек. Мы до сих пор дружим, общаемся, поздравляем друг друга с праздниками. Теперь у нас в планах провести там двухнедельные сборы для наших ребят. Для спортсменов это будет большой толчок в плане повышения спортивного мастерства. Также мы уже разрабатываем несколько дополнительных проектов двустороннего взаимодействия», — прокомментировал Александр Лебзяк.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.