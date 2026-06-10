ФБР США сосредоточится на угрозе дронов на ЧМ-2026
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Федеральное бюро расследований США уделит приоритетное внимание угрозе беспилотников на чемпионате мира по футболу 2026 года, сообщает Общественная Служба Новостей.
Представитель ФБР Лаура Эймиллер рассказала, что ведомство годами планировало меры безопасности для турнира. По ее словам, сейчас у агентства есть полная уверенность в созданной системе защиты.
«ФБР тесно сотрудничает с правоохранительными органами штатов и местных органов власти во всех городах, принимающих матчи. Благодаря нашим обширным связям с правоохранительными органами правительства США и местными органами власти мы обеспечиваем обмен разведывательной информацией в режиме реального времени и скоординированные возможности реагирования», — подчеркнула она.
Эймиллер отметила, что защита воздушного пространства так же важна, как и безопасность на земле.
«Интегрированный подход, основанный на многолетнем опыте и доверии — вот как мы обеспечиваем безопасность мероприятий», — добавила она.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Турнир впервые примут три страны — США, Канада и Мексика. Матчи состоятся в 16 городах, включая Атланту, Хьюстон, Мехико, Ванкувер и Торонто.
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