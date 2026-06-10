ФБР США сосредоточится на угрозе дронов на ЧМ-2026

Федеральное бюро расследований США уделит приоритетное внимание угрозе беспилотников на чемпионате мира по футболу 2026 года, сообщает Общественная Служба Новостей .

Представитель ФБР Лаура Эймиллер рассказала, что ведомство годами планировало меры безопасности для турнира. По ее словам, сейчас у агентства есть полная уверенность в созданной системе защиты.

«ФБР тесно сотрудничает с правоохранительными органами штатов и местных органов власти во всех городах, принимающих матчи. Благодаря нашим обширным связям с правоохранительными органами правительства США и местными органами власти мы обеспечиваем обмен разведывательной информацией в режиме реального времени и скоординированные возможности реагирования», — подчеркнула она.

Эймиллер отметила, что защита воздушного пространства так же важна, как и безопасность на земле.

«Интегрированный подход, основанный на многолетнем опыте и доверии — вот как мы обеспечиваем безопасность мероприятий», — добавила она.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Турнир впервые примут три страны — США, Канада и Мексика. Матчи состоятся в 16 городах, включая Атланту, Хьюстон, Мехико, Ванкувер и Торонто.

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