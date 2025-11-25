Ежегодный фестиваль физической и духовной культуры прошел в Щелкове

В городском округе Щелково на базе Универсального спортивного комплекса «Подмосковье» в субботу, 22-го ноября, состоялся ежегодный фестиваль физической и духовной культуры учащихся воскресных школ Московской области, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В рамках мероприятия под куполом спорткомплекса собрались более 150 человек: мальчики и девочки — воспитанники школ Московской епархии и крупные приходы. За кубки и медали боролись команды: Балашихинская епархия, Коломенская епархия, Одинцовская епархия, Подольская епархия и Сергиево-Посадская епархия.

На торжественной церемонии открытия с приветственным словом выступили: директор УСК «Подмосковье» и депутат Совета депутатов городского округа Щелково Кирилл Андреевич Строков, председатель межепархиального отдела по делам молодежи Московской митрополи священнослужитель Дмитрий Флинн и председатель межепархиального отдела по делам физической культуры Московской митрополи протоиерей Кирилл Соколов.

Ребята соревновались за победу в командном зачете, однако каждый также смог показать себя в индивидуальных испытаниях. Спортивная программа включала: веселые старты, вис на перекладине, корнхолл, мини-футбол, городки, легкоатлетическую эстафету и дартс.

По завершении мероприятия состоялось награждение победителей и призеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.



«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.