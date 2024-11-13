Ежегодная окружная военно-спортивная игра «Тропа Победителей» прошла в Ступине

Замначальника управления культуры и молодежной политики — начальник отдела по работе с молодежью Оксана Шишкова вместе с представителями войсковых частей, военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов открыла соревнования «Тропа Победителей». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

«Игра „Тропа Победителей“ набирает обороты, становится интереснее, сложнее, а ее участники — сильнее. Ежегодно проводим данное мероприятие. „Тропа Победителей“ прививает участникам уважение к нынешним защитникам Родины и подвигам наших дедов и прадедов. Желаю всем здоровья, добра и удачи на состязании», — сказала Оксана Шишкова.

Основная задача соревнований — укрепить дух юного поколения и воспитать в нем чувство патриотизма.

В соревнованиях приняли участие 15 команд.

«Игра разделена на возрастные группы. Участники поделены на две категории: до 14 лет и старше 14 лет. Результаты выступления команд на соревнованиях в этих возрастных категориях подводятся отдельно, — рассказал руководитель ступинского отделения „Юнармии“ Виктор Никифорук. — Основные этапы игры: сборка и разборка оружия, метание ножа и гранаты, надевание костюма химзащиты, транспортировка пострадавшего и другие».

Завершились соревнования награждением победителей. В первой категории победила команда ступинской школы № 2, в группе старше 14 лет 1 место занял военно-патриотическое объединение «Звезда».

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