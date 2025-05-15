«Это унизительно»: Милонов оценил трансляцию турниров по хоккею без участия РФ

Милонов призвал прекратить трансляции матчей по хоккею без участия РФ
Спорт

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что показ по российскому телевидению матчей ЧМ по хоккею без российских спортсменов — это унизительно и призвал остановить эту практику, сообщает NEWS.ru.

В этом он поддержал заявление двухкратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова, а также посоветовал россиянам «не скулить по западным стандартам», обратить внимание на отечественные матчи.

«Давно уже говорят: нечего нам смотреть чемпионаты, где нас нет, хотя мы там должны быть. Есть, конечно, люди, страдающие разной формой пивного алкоголизма, которым нравится Английская премьер-лига и так далее. Это их личное дело. Унизительно транслировать соревнования, где нас нет. Им не должно быть места на наших экранах», — подчеркнул Милонов.

Ранее Фетисов сказал, что трансляция матчей по хоккею и их обсуждение в студийных программах можно в сложившейся геополитической ситуации расценивать как предательство.