«Это унизительно»: Милонов оценил трансляцию турниров по хоккею без участия РФ

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что показ по российскому телевидению матчей ЧМ по хоккею без российских спортсменов — это унизительно и призвал остановить эту практику, сообщает NEWS.ru .

В этом он поддержал заявление двухкратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова, а также посоветовал россиянам «не скулить по западным стандартам», обратить внимание на отечественные матчи.

«Давно уже говорят: нечего нам смотреть чемпионаты, где нас нет, хотя мы там должны быть. Есть, конечно, люди, страдающие разной формой пивного алкоголизма, которым нравится Английская премьер-лига и так далее. Это их личное дело. Унизительно транслировать соревнования, где нас нет. Им не должно быть места на наших экранах», — подчеркнул Милонов.

Ранее Фетисов сказал, что трансляция матчей по хоккею и их обсуждение в студийных программах можно в сложившейся геополитической ситуации расценивать как предательство.