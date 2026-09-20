Руководитель Волонтерского центра Подольска рассказал о работе на избирательном участке

В течение пяти лет Сергей Соколов на выборах не только выполняет гражданский долг, но и помогает другим. Сейчас он работает на избирательном участке № 2313 заместителем председателя комиссии: встречает избирателей, координирует, подсказывает, где найти свой адрес, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

По его словам, участвовать в выборах важно всем.

«Чтобы каждый человек выразил свою гражданскую позицию. Каждый голос — это голос за будущее нашей страны. Поэтому призываю всех прийти на выборы», — сказал он.

В этом году на каждом участке работает волонтер, который помогает тем, кто нуждается в поддержке: провожает пожилых, присматривает за детьми, пока родители голосуют. Сергей отмечает, что вечером на участках особенно много семей с детьми.

Сам Сергей уже проголосовал — дистанционно, так как, находясь в комиссии, не может сделать это по месту проживания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.