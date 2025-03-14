Этап Всероссийского марафона «Земля спорта» пройдет летом в Подмосковье

Региональный этап Всероссийского марафона спорта и здорового образа жизни «Земля спорта» планируют провести летом текущего года в Подмосковье, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Земля спорта» представляет собой комплекс мероприятий, включающий семейные эстафеты, командные соревнования, сдачу нормативов ГТО, силовые экстремальные виды спорта и другие дисциплины.

Марафон проходит с начала июня по конец августа и состоит из 3 этапов: муниципальный, региональный и всероссийский финал.

В состязаниях участвуют тысячи людей из всех уголков страны. Марафон помогает жителям сельских территорий реализовываться в физкультуре и спорте, предоставляя для этого все условия, в том числе развивая инфраструктуру. В марафоне могут принять участие люди любого возраста: как опытные спортсмены, так и любители.

В прошлом году всероссийский финал марафона прошел 25 августа в Светлогорске Калининградской области. В состязаниях приняли участие около 300 спортсменов, а также футбольные и волейбольные команды из 56 регионов РФ. Все они являются победителями регионального этапа, показавшими наилучший результат среди 13 тыс. участников.

Инициатором проведения марафона является министерство сельского хозяйства РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава региона.