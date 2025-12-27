Этап «Кубка святых воинов Руси» пройдет в Мытищах 27 декабря

Первый этап «Кубка святых воинов Руси», посвященный воину-монаху Александру Пересвету, состоится 27 декабря в спорткомплексе «Строитель» в Мытищах, сообщает Общероссийское общественное движение «Сорок сороков».

Турнир начнется в 13 часов. В программе молебен и зрелищные соревнования по трем дисциплинам: бокс, армейский рукопашный бой и самбо.

Участниками будут спортсмены из разных регионов, а в мероприятии примут участие общественные деятели, представители православных братств и дружин.

«Проект „Кубок святых воинов Руси“ призван вдохновить молодежь на пути силы и духовности, показать, что истинная мужественность и победа возможны в рамках православных ценностей, являющихся фундаментом нашего народа на протяжении более чем 1000-летней истории России. Вдохновением для участников станут светлое подвижничество и пример святых защитников нашей Веры и Отечества», — сказал координатор-основатель «Сорок сороков», мастер спорта международного класса по боксу, чемпион РФ, член патриаршей комиссии по вопросам физкультуры и спорта Владимир Носов.

Проект «Кубок святых воинов Руси» — масштабное всероссийское мероприятие, объединившее в себе спорт, религию и традиционные духовно-нравственные ценности.

