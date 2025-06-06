Еще десять медалей завоевали легкоатлеты Подмосковья на чемпионате и первенствах ЦФО

Сборная Московской области по легкой атлетике завоевала еще десять медалей на чемпионате и первенствах ЦФО. По итогам двух дней турнира в копилке подмосковных спортсменов 27 наград, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В дисциплине «тройной прыжок» среди юниоров до 23 лет сразу два подмосковных спортсмена поднялись на пьедестал почета: золотую медаль завоевал Тимофей Шилов, а Владислав Авдонин стал бронзовым призером. Среди юниорок до 20 лет в этой дисциплине победительницей стала Татьяна Юсова.

В соревнованиях юниорок до 20 лет в дисциплине «метание молота» Алена Бутенко и Ирина Выдрицкая завоевали золотую и серебряную награды соответственно.

В беге на 800 м среди юниорок до 20 лет на пьедестал поднялись также две спортсменки, представляющие Московскую область. Золото у Елены Акимовой, серебро завоевала Дарья Жогло.

Еще одно золото команде принесла Анастасия Шкурина в беге на 3 тыс. м среди девушек до 18 лет.

В стартах на дистанции 200 м среди девушек до 18 лет Екатерина Пискарева и Юлия Гринько заняли первое и второе места соответственно.

Ранее легкоатлеты из Подмосковья в рамках первого дня турнира завоевали 17 медалей. Таким образом в копилке сборной региона 27 наград: 12 золотых, девять серебряных и шесть бронзовых.

Чемпионат и первенства Центрального федерального округа среди юниоров и юниорок до 23 лет, до 20 лет, юношей и девушек до 18 лет по легкой атлетике проходили с 3 по 5 июня 2025 года в Смоленске в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.