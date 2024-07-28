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Еще 4 медали завоевали спортсмены Подмосковья на чемпионате России по лыжероллерам

Спортсмены из Московской области завоевали четыре медали чемпионата России по лыжероллерам. Копилку региональной сборной пополнили две золотые и две серебряные награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Виктория Лукашова, воспитанница СШОР «Истина», стала чемпионкой России в дисциплинах «суперспринт на 200 м» и «масс-старт на 20 км». Серебряными призерами соревнований в этой же дисциплине стали дмитровчанка Екатерина Попова и еще один представитель СШОР «Истина» Дмитрий Воронин.

Днем ранее прошли соревнования в эстафете, где подмосковный тандем Варвары Прохоровой и Виктории Лукашовой стал лучшим. Кроме того, «бронзу» в командном спринте завоевала мужская команда Ивана Кочеткова и Ильи Кузнецова

Таким образом, в активе представителей Московской области пять медалей: три золотые, две серебряные и одна бронзовая.

В программе чемпионата: гонка преследования, спринт, эстафеты и масс-старт. За призы турнира борются 200 спортсменов из 35 регионов России.

Чемпионат России по лыжероллерам среди мужчин и женщин проходит в региональном центре по лыжным гонкам и биатлону в Рыбинске с 23 по 28 июля. Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.