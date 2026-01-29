сегодня в 12:12

Елизавета Фролова из Подмосковья завоевала бронзу на этапе Кубка России по фристайлу

Спортсменка из Московской области Елизавета Фролова заняла третье место на III этапе Кубка России по фристайлу в дисциплине «биг-эйр», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Елизавета Фролова, представляющая областной центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» из Истры, стала бронзовым призером женских соревнований по фристайлу на этапе Кубка России. Соревнования проходили с 25 по 28 января 2026 года в Миассе Челябинской области.

В дисциплине «биг-эйр» золото завоевала спортсменка из Красноярского края, серебро — представительница Москвы. Турнир организован в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее Елизавета Фролова становилась двукратной победительницей всероссийских соревнований по фристайлу в дисциплинах «биг-эйр» и «слоупайп».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.