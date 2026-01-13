Елена Царева из Егорьевска вошла в финал фестиваля «Хрустальный лед» в Подмосковье

Двадцатилетняя Елена Царева из Егорьевска стала финалистом областного фестиваля по фигурному катанию «Хрустальный лед», который проходил с 2 по 10 января в Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Московской области завершился отборочный тур первого регионального фестиваля по фигурному катанию «Хрустальный лед». Организатором выступила АНО «МосОблПарк» при поддержке министерства культуры и туризма региона. Соревнования проходили на катках в парках разных городов Подмосковья, участники выступали в одиночном, парном и групповом катании.

Елена Царева из Егорьевска представила сольный номер «Девочка и море», который подготовила самостоятельно, тренируясь на катке с искусственным льдом в парке «200 лет Егорьевску». Она отметила, что занятия бальными танцами и любовь к льду помогли ей добиться успеха. Царева выразила надежду, что в будущем в городе появится ледовая арена, где она сможет тренировать будущих фигуристов.

Жюри фестиваля, в состав которого вошли известные фигуристы Илья Авербух, Оксана Домнина и Роман Костомаров, высоко оценило артистизм и старание Елены. Ее пригласили выступить на гала-концерте вместе с другими финалистами. Итоги фестиваля подведут 17 января в Центральном парке Пушкинского городского округа. В программе праздника запланированы мастер-классы и показательные выступления звезд фигурного катания. Елена Царева считает участие в фестивале важным этапом своего развития и возможностью получить советы от профессионалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.