Электростальцы завоевали 12 медалей на областных соревнованиях по плаванию
Фото - © Администрация Электросталь г.о.
В Черноголовке прошли Московские областные соревнования по плаванию, посвященные Дню России, передает пресс-служба администрации городского округа Электросталь.
Спортсмены Спортивная школа Олимпийского резерва по водным видам спорта «Электросталь» показали достойные результаты и завоевали медалей 12 медалей.
Первое место заняли:
-Анна Лосева на дистанции 200 м брассом;
-Тимур Булыгин на дистанции 50 м брассом;
-Полина Королева на дистанции 200 м брассом;
-Софья Буркова на дистанции 100 м вольным стилем.
Второе место заняли:
-Тимур Булыгин на дистанции 50 м и 100 м на спине;
-Никита Гаранин на дистанции 100 м брассом;
-Алина Сазонова на дистанции 100 м на спине;
-Полина Королева на дистанции 50 м и 100 м брассом;
-Софья Буркова на дистанции 100 м комплексного плавания.
Третье место заняли:
-Степан Силин на дистанции 50 м баттерфляем;
-Варвара Шевелева на дистанции 100 м на спине;
-Никита Гаранин на дистанции 50 м брассом.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям заявил, что в Подмосковье будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены. Губернатор также поблагодарил депутата, хоккеиста Вячеслава Фетисова, хоккеиста Александра Овечкина, футболиста Игоря Акинфеева за спортивные проекты, которые проводятся в регионе.
«Вы делаете очень важное дело. Огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы, и согласитесь, это вдохновляет, это позволяет человеку стремиться к чему-то высокому. Одно дело — мечтать, а другое — говорить с тем, кто добился успеха и умеет побеждать», — сказал глава региона.