Электростальцы завоевали 12 медалей на областных соревнованиях по плаванию

В Черноголовке прошли Московские областные соревнования по плаванию, посвященные Дню России, передает пресс-служба администрации городского округа Электросталь.

Спортсмены Спортивная школа Олимпийского резерва по водным видам спорта «Электросталь» показали достойные результаты и завоевали медалей 12 медалей.

Первое место заняли:

-Анна Лосева на дистанции 200 м брассом;

-Тимур Булыгин на дистанции 50 м брассом;

-Полина Королева на дистанции 200 м брассом;

-Софья Буркова на дистанции 100 м вольным стилем.

Второе место заняли:

-Тимур Булыгин на дистанции 50 м и 100 м на спине;

-Никита Гаранин на дистанции 100 м брассом;

-Алина Сазонова на дистанции 100 м на спине;

-Полина Королева на дистанции 50 м и 100 м брассом;

-Софья Буркова на дистанции 100 м комплексного плавания.

Третье место заняли:

-Степан Силин на дистанции 50 м баттерфляем;

-Варвара Шевелева на дистанции 100 м на спине;

-Никита Гаранин на дистанции 50 м брассом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям заявил, что в Подмосковье будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены. Губернатор также поблагодарил депутата, хоккеиста Вячеслава Фетисова, хоккеиста Александра Овечкина, футболиста Игоря Акинфеева за спортивные проекты, которые проводятся в регионе.

«Вы делаете очень важное дело. Огромное количество ребят общаются, задают вопросы, получают ответы, и согласитесь, это вдохновляет, это позволяет человеку стремиться к чему-то высокому. Одно дело — мечтать, а другое — говорить с тем, кто добился успеха и умеет побеждать», — сказал глава региона.