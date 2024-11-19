Электростальское беговое сообщество «5 верст» отметило юбилейный старт

В прошедшую субботу участники электростальского сообщества «5 верст» отметили юбилейный 50-й старт. В парке «Авангард» на дистанцию пять километров вышли 24 спортсмена-любителя: 12 мужчин и 12 женщин. В этом забеге лучшее время — 24 минуты 6 секунд, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Забег «5 верст» — это еженедельные дружеские старты на дистанцию в пять километров. Принять участие в проекте могут все желающие, независимо от возраста и уровня физической подготовки, преодолеть дистанцию можно в комфортном темпе — пробежать, пройти пешком или с палками для скандинавской ходьбы. Участники проекта не соревнуются друг с другом, а ставят свои личные рекорды, улучшая свой результат. Чтобы результаты были зафиксированы в протоколе, необходимо зарегистрироваться на сайте «5 верст Электросталь Авангард» по ссылке.

Любители утренних пробежек встречаются каждую субботу в 8:30 на центральной площади парка, в 8:45 проходит общая разминка, а в 9:00 — старт забега.

Организация и проведение забегов «5 верст» осуществляется силами волонтеров. Если вы готовы помочь и хотите присоединиться к команде, можно написать на почту: avangard@5verst.ru

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