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Спортсмен из Электростали стал призером соревнований по греко-римской борьбе

В городском округе Мытищи, на базе центра единоборств, состоялись значимые всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. Эти соревнования были посвящены памяти Вячеслава Алексеевича Родина, мастера спорта СССР, который заслужил признание как почётный президент федерации спортивной борьбы городского округа Мытищи.

В этом юбилейном, десятом по счёту, турнире приняли участие около 150 спортсменов из 23 регионов нашей страны.

Городской округ Электросталь представил воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам «Электросталь» Михаил Павлов. Он занял второе место пьедестала, став серебряным призером в самой престижной весовой категории (до 120 кг).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.