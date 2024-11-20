Электростальские спортсмены завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду

В Воронеже завершились Всероссийские соревнования по прыжкам в воду «На призы двукратного олимпийского чемпиона Дмитрия Саутина, посвященные заслуженному тренеру СССР и Российской Федерации Татьяне Стародубцевой». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Городской округ Электросталь представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта «Электросталь». По результатам соревнований наши спортсмены завоевали пять медалей.

Алексей Сидоров завоевал бронзу, заняв третье место в прыжках в воду с вышки. Спартак Гаркуша стал абсолютным победителем на трамплинах 1 и 3 метра, также занял первое место с вышки и завоевал серебряную медаль на трехметровом трамплине в смешанных синхронных прыжках в паре с Лаурой Акушановой из Краснодара.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.