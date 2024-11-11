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Электростальские спортсмены стали лучшими на чемпионате России по тхэквондо МФТ

В Москве состоялись Чемпионат России, Первенство России и Всероссийские соревнования по тхэквондо МФТ. В соревнованиях приняли участие свыше 1900 спортсменов из 39 регионов России. Клуб «СОЮЗ» представил 34 атлета, среди которых восемь входят в состав сборной Московской области, сообщила пресс-служба администрации городского округа Электросталь.

По результатам чемпионата России Кристина Блинкова заняла первое место в спарринге, второе в командном спарринге и третье в туле.

В первенстве России Максим Кутепов стал первым в спарринге и туле. Андрей Таныгин завоевал серебро в спарринге и в категории «сила удара». Екатерина Чурина заняла второе место в туле, Сергей Хорлуков — также второй в туле. Елизавета Чурина завоевала бронзу в туле и спарринге, Максим Кулагин стал третьим в туле.

Во Всероссийских соревнованиях по тхэквондо МФТ России золотые медали завоевали Абдуллах Дудов и Александр Соломатин в номинации туль.

Серебряные медали завоевали Дмитрий Дымов, Кирилл Зотов. Семён Хомецкий, Павел Савельев, Степан Кантаев, Ксюша Флоря, Матвей Косолапов, Анна Королевская и Константин Сауткин в номинации туль. Константин Сауткин стал также серебряным призером в спарринге.

Бронзовые медали завоевали Полина Соцкова, Дмитрий Соцков, Василий Тарасов, Константин Попов, Агния Федорова, Артём Разумов, Дмитрий Карцев, Александр Попов, Ярослав Ковалев, Степан Хомецкий и Кирилл Житомиров в дисциплине туль. Также Степан Хомецкий и Кирилл Житомиров завоевали третье место в спарринге.

В состав сборной России отобралась Кристина Блинкова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.