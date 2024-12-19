Электростальские спортсмены отлично выступили в Первенстве России по баскетболу

С 4 по 9 декабря в пос. Покровское Московской области прошли полуфинальные соревнования Первенства России по баскетболу среди команд юниоров до 17 лет, где выступили спортсмены из Электростали, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сборная команда «Московская область-1» провела этот турнир без поражений и уверено лидирует в турнирной таблице, тем самым обеспечив себе выход в финал Первенства.

В составе сборной команды выступили пять спортсменов комплексной спортивной школы олимпийского резерва «Электросталь». Тренеры сборной Минашкин Сергей Николаевич (Электросталь) и Макаренко Сергей Владимирович (Мытищи).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.