Электростальская спортсменка Елизавета Кузина завоевала серебро чемпионата России по прыжкам в воду

Электростальская спортсменка Елизавета Кузина стала серебряным призёром в соревнованиях по прыжкам в воду с метрового трамплина на чемпионате России, который проходит в Екатеринбурге в рамках федеральной программы «Спорт России», сообщила пресс-служба администрации городского округа Электросталь.

В сумме за пять раундов Елизавете удалось набрать 269,50 балла и выйти на второе место. Спортсменка уступила лишь представительнице Свердловской области Кристине Ильиных. Третье место заняла Виктория Фролова из Санкт-Петербурга.

Соревнования в Екатеринбурге продлятся до 22 июня. Всего в турнире участвуют более 200 прыгунов в воду из 16 регионов России. Всего будет разыграно 12 комплектов наград. В ходе чемпионата сильнейшие спортсмены со всей страны соревнуются не только за медали турнира и призовые места, но и за путевки на чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Елизавета Кузина родилась 9 мая 2003 года в Электростали, в 2021 году окончила здесь школу № 3. Прыжками в воду она занимается с пяти лет. В 2017 году получила звание мастера спорта России, в 2023 году — мастера спорта России международного класса. Елизавета является многократной обладательницей Кубка Евразийских стран, Кубка России и чемпионкой России по прыжкам в воду.

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