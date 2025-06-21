Экстремальный исторический забег «Зарайский бизон» собрал более 1200 участников

21 июня в Зарайске прошел седьмой по счету экстремальный исторический забег «Зарайский бизон», ставший ярким спортивным событием лета. Об этом сообщили организаторы.

«В этом году „Зарайский бизон“ собрал более 1200 человек со всей страны. Мы впервые разделили трассы по уровню подготовки, чтобы и новички, и опытные спортсмены могли выбрать комфортную нагрузку. Отдельное внимание привлек новый формат — забег с собаками „След в след“, который стал настоящим хитом», — отметил автор и руководитель проекта Дмитрий Аверьянов.

Он уточнил, что маршрут, как всегда, проходил по живописным местам у Зарайского кремля и включал не только новые форматы, но и отработанный годами трейл на 10 км и экстремально забег с препятствиями.

«Зарайск — город с многовековой историей, и мы гордимся, что именно здесь проходит такой яркий и самобытный забег. Название „Зарайский бизон“ выбрано не случайно — оно отсылает к древней статуэтке бизона времен палеолита, найденной вблизи Зарайского кремля 22-23 тысячи лет назад. Это не просто спортивное событие — это продолжение нашей истории, мощный культурный символ и повод еще раз обратить внимание на уникальность Зарайска», — рассказал глава муниципального округа Зарайск Московской области Виктор Петрущенко.

Забег ежегодно проводится силами регионального Министерства спорта и подмосковной «Молодой Гвардии Единой России». В этом году поддержали проект и выступили его партнерами ООО «Четыре лапы», Банк ВТБ, Ивент группы БИС и других.

«„Зарайский бизон“ — это не просто забег. Это живая история, патриотизм в действии, сплоченность поколений и настоящая гордость за Подмосковье», — поделилась руководитель региональной «Молодой Гвардии Единой России», депутат Серпухова Диана Алумянц.

Победители получили памятные медали, призы и заряд бодрости, который, по признанию участников, останется с ними надолго.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.