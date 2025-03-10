Экстремал из Люберец вскоре приступит к тренировкам по армрестлингу

Люберецкий силач, рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам, заместитель президента федерации силового экстрима России Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк», в ближайшее время приступит к тренировкам по армрестлингу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Люберец.

Его наставником станет лучший буксировщик ассоциации российских силачей, победитель турниров по армрестлингу «Арматура» и «Рукосечка» Руслан Пустовой.

«У Сергея Агаджаняна очень приличные силовые показатели, несмотря на его возраст (47 лет). И что самое главное — хороший связочный аппарат, благодаря чему он делает сложные номера по скоростному разрушению предметов в сценическом экстриме», — отметил Руслан Пустовой.

Он также добавил, что для «Русского Халка» армспорт станет еще одной возможностью для пропаганды и продвижения здорового образа жизни.

«Несмотря на свой плотный спортивный график, а также большое количество общественных и спортивно-патриотических мероприятий, планирую в ближайшее время приступить к тренировкам по армрестлингу. Буду ли я надувать во время борьбы на руках свои любимые грелки, пока неизвестно, но исключать этого нельзя!» — рассказал Сергей Агаджанян.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.