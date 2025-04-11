Экс-тренер «Локомотива» Семин выступил за возвращение пива на российские стадионы

«Я согласен с этим. Нельзя было запрещать пиво, потому что оно разрешено на всех стадионах мира. Я не вижу в этом никаких проблем», — заявил тренер.

По мнению Семина, продажа пива является также и определены и бизнесом для стадионов и футбольных клубов. Эксперт недоумевает, почему такой запрет был введен. Он отметил, что давно не видел ранее никаких буйств среди болельщиков именно от пива, в том числе и на другие стадионах.

Семин уверен, что если на играх мадридского «Реала» есть пиво, оно должно быть и на отечественных, так как российские фанаты не буйнее остальных. А нарушителей сейчас модно выявить с помощью камер на стадионах, Fan ID, поэтому о проблемах из-за пива можно не думать.