Экс-полузащитник сборной РФ высказался об отсутствии Бителло на сборах «Динамо»

Дмитрий Хомуха: у Бителло нет другого выбора, кроме как вернуться в «Динамо»

12 января стартовали переговоры с Бителло касательно нового контракта, и 13 января он не прилетел на сборы «Динамо», оставшись в Бразилии. Он общается с «Ботафого».

«Бителло же не разорвал контракт с „Динамо“. Так что у него нет никакого выбора, кроме как вернуться, иначе клуб к нему применит огромные санкции. Но он и его агенты повели себя не профессионально», — высказался Хомуха.

У Бителло имеются контрактные обязательства, которые он нарушил, подчеркнул бывший полузащитник сборной России. В случае его отказа от возвращения, клуб «Динамо» может подать иск против него и его агентов, что, скорее всего, будет выигрышным делом. Таким образом, у Бителло нет иного выбора, кроме как вернуться в команду, подчеркнул Хомуха.

В этом сезоне Бителло вышел на поле в 21 матче, забив один гол и сделав десять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 12 миллионов евро.

Генеральный директор клуба «Ботафого» Таиро Арруда отметил, что ему нравится игрок, однако финансовые ограничения клуба не позволяют им сделать более серьезное предложение. Роман Орещук, бывший спортивный директор московского «Динамо», призвал к строгим мерам в отношении игрока, чтобы побудить его к возвращению в команду.