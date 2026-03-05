Экс-министр спорта оценил, возможен ли перенос чемпионата мира по футболу из США

Экс-министр спорта Колобков: нас не допустят на ЧМ по футболу вместо Ирана

Бывший министр спорта России Павел Колобков поделился своим мнением относительно вероятности переноса чемпионата мира по футболу из США и возможного отстранения команды Ирана из числа участников из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Metaratings.ru .

28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали военные операции против Ирана.

«Нас не допустят на чемпионат мира вместо Ирана, да и турнир никто не перенесет. ФИФА вообще не сделала никаких заявлений. Все федерации сейчас онемели, хотя нас отстранили максимум через неделю. Но мне интересна ситуация с Мексикой. Смогут ли они гарантировать командам и болельщикам безопасность? Ведь чемпионат мира — это повод провести всякие акции. Этот вопрос должен беспокоить ФИФА. Когда мы проводили турнир, их беспокоило абсолютно все. Кто там может гарантировать безопасность, даже несмотря на то, что ситуация вроде успокоилась?» — высказался Колобков.

22 февраля министерство национальной обороны Мексики сообщило о ликвидации лидера наркокартеля Рубена Осегеры Сервантеса. Впоследствии по всей стране наблюдались случаи массового перекрытия автомобильных дорог, поджогов транспортных средств и коммерческих предприятий.

Мундиаль пройдет с 11 июня по 19 июля на территории США, Канады и Мексики. В группе G предполагалось участие сборных Бельгии, Египта, Ирана и Новой Зеландии.

Российских спортсменов не допускают к участию в большинстве крупных международных турниров с февраля 2022 года.

