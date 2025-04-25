Экс-игрок «Спартака» заявил, что ЦСКА может обыграть «красно-белых» в РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Радченко рассказал о своих ожиданиях от матча «красно-белых» с ЦСКА в 26-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ), сообщает Metaratings.ru .

«Мы прекрасно знаем, что такое „Спартак“ — ЦСКА. Это, наверное, самое важное дерби, которое было и в Советском Союзе, и в России на данный момент. Это дерби поколений футболистов и очень важный матч как для одной, так и для другой команды», — заявил он.

Спортсмен отметил, что зрители тоже будут рады посетить матч. Как и в любом дерби, Радченко оценил шансы команд 50 на 50, настрой обе команды будут сохранять серьезный. Саму игру футболист комментировать не стал, призвав дождаться самого матча.

Также он добавил, что «Спартак» показывает не стабильную игру: команда может показать себя очень хорошо, а затем на следующей игре продемонстрировать противоположный результат. ЦСКА, по мнению спортсмена, наоборот, сейчас стал показывать хорошие результаты. Команда выиграла уже пять матчей подряд, когда на них никто не ставил.

Радченко заключил, что команда ЦСКА находится на данный момент в очень хорошей форме и вполне может обыграть «Спартак» в предстоящем матче.