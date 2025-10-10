Фото - © СШОР по вольной борьбе им. Ю.С. Чернова, г. Егорьевск

Егорьевский ветеран спорта завоевал «золото» на Чемпионате мира по борьбе в Венгрии

7–9 октября в Татабанье (Венгрия) проходил чемпионат мира по вольной борьбе среди ветеранов. По информации Федерации спортивной борьбы России, наши вольники завоевали пять золотых, шесть серебряных и десять бронзовых медалей. Одну из ярких побед принес команде егорьевский спортсмен Олег Лагутин, одолев соперников из США, Канады и Венгрии в категории до 88 кг. Этот успех стал результатом огромной работы и спортивного долголетия спортсмена, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Поздравляю Олега Лагутина с этим выдающимся достижением! Завоевать титул чемпиона мира — это всегда невероятно почетно и сложно. Его победа — это не только личный триумф, но и мощный стимул для развития всего спортивного сообщества нашего округа. Она наглядно доказывает, что настоящий спорт не имеет возрастных границ, а целеустремленность и трудолюбие приводят к самым высоким результатам. Желаю Олегу здоровья и не останавливаться на достигнутом!» — сказал глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

Золотые медали в своих категориях завоевали также Магомед Умаров, Абдурашид Багавдинов, Алексей Николаев и Рустам Герейханов.

Ранее Олег Лагутин стал победителем Открытого чемпионата России, который проходил в Смоленске в июне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.