Егорьевские рукопашники готовятся к Чемпионату Московкой области и Первенству ЦФО

Последние масштабные соревнования здесь проходили в конце сентября — кубок главы охватил более 500 спортсменов. В этот раз ответственность на площадку и ее хозяев еще больше возрастет, но команда из Егорьевска — традиционно сильнейшая в регионе — готова принять вызов.

В спортивной школе «Виктория» рукопашников готовят Константин и Валентина Куликовы, Дмитрий и Сергей Трунины и Сергей Еремин. Самые маленькие занимаются от 6 часов в неделю, а те, кто планирует войти в тройку лидеров на таких серьезных соревнованиях, как Первенство ЦФО, России и мира, приходит на занятия каждый день.

Среди самых юных — Василиса Куликова. В ее семье все занимаются этим видом спорта: мама и папа — тренеры спортивной школы, старшие братья выступают как спортсмены. Варя тоже не отстает — она выиграла уже 2 этапа кубка «Будущий рукопашник», что делает ее одним из лидеров егорьевской команды. В этом году участники поборются за Суперкубок данных соревнований, а зимой-весной 2026 года — за чемпионский пояс.

Ребята постарше готовятся к Первенству Центрального федерального округа, которое пройдет в 4–9 ноября в Туле. Это прямой отбор на Первенство России, поэтому готовиться к нему нужно основательно — ребята не только тренируют приемы и оттачивают технику, но и запоминают, как и за что можно получить максимальный балл. Напомним, в 2025 году победителем Первенства страны, а затем серебряным призером Первенства мира стал егорьевский спортсмен Ярослав Мурашов.

Текущие соревнования также являются неотъемлемой частью тренировок перед главными событиями. Так, в минувшее воскресенье егорьевская команда вернулась с 86-ю медалями из Солнечногорска — 1-е общекомандное место и 43 медали завоевали старшие ребята на Первенстве Московской области, еще 43 — дети на 2-м этапе кубка областной федерации рукопашного боя «Будущий рукопашник».

«На ковре были и страсть, и азарт, и красивые приемы, и разнообразие техник! Горящие глаза спортсменов, бешеные скорости, да такие, что судьи не успевали показывать оценки, ну и, конечно, осипшие голоса тренеров», — делится тренер СШ «Виктория» Константин Куликов.

Также в ноябре ребят ждут соревнования в Тамбове, Домодедово и Москве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.