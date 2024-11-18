Егорьевские гандболистки представят Подмосковье в полуфинале Первенства России

В Егорьевске прошел межрегиональный этап Первенства России по гандболу среди девушек до 15 лет. В этом году за победу боролись команды из Москвы, Белгорода и Воронежской области, но наши гандболистки продемонстрировали невероятную волю к победе и обыграли всех соперниц, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Счет каждого поединка впечатляет. Столичное «Кунцево» егорьевские спортсменки победили со счетом 27:9, команду из Белгорода — 36:13, московскую «Вешняки» — 24:10, сборную Воронежской области — 22:13.

Команда из 17 девушек 2011 года рождения на протяжении всего турнира демонстрировала невероятную волю к победе. Каждая игра была настоящим испытанием, но упорство и взаимопомощь помогли достичь результата.

Тон игре и победный дух команде задавали «звездочки» егорьевского гандбола — Варвара Копырина, Полина Жавыркина и Владлена Павлова.

Теперь егорьевские спортсменки представят Московскую область в полуфинале всероссийских соревнований по гандболу. С победой нашу команду поздравил глава округа Дмитрий Викулов. О выразил благодарность тренерскому штабу и пожелал девчонкам дальнейших успехов и новых триумфов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.