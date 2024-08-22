Егорьевские футболисты взяли серебро на Международном турнире «Кубок Акинфеева»

В Химках завершились матчи 6-го открытого Международного турнира «Кубок Акинфеева». Утром, 21 августа, на стадионе «Родина» состоялись полуфинальные поединки, в одном из которых воспитанники егорьевского Спортивного училища № 5 «Мастер-Сатурн» сразились с хозяевами соревнований — «Химками», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Команда противников активно начала матч, стараясь открыть счёт, но егорьевские спортсмены не уступали. Подопечные тренера Ильи Клишина остудили атакующий пыл соперников, а ударом Ильи Веденина в дальнюю «девятку» на 12 минуте Мастер-Сатурновцы открыли счёт и уверенно контролировали дальнейший ход игры.

«За пять минут до финального свистка Тимофей Наумец, как нож сквозь масло, раскачав защитников, просочился через центр обороны „Химок“ и точным ударом снял все вопросы о победителях.

2:0 — „Мастер-Сатурн“ вышел в финал, где сразу после „Матча Легенд“ ЦСКА и московского „Спартака“ вступил в бой со столичным „Локомотивом“ за главный кубковый трофей», — рассказали в группе Спортивного училища № 5 «Мастер-Сатурн» ВКонтакте.

Основное время упорнейшего противостояния победителя не выявило фаворитов — 0:0. А вот в серии пробития послематчевых пенальти удачливее оказались юные «железнодорожники». 4:5 мастер-сатурновцы увозят в Егорьевск серебряные медали одного из самых престижных турниров детско-юношеского футбола России. Лучшим нападающим турнира заслуженно стал футболист из Егорьевска Тимофей Наумец.

Уже дважды Спортивное училище № 5 становилось обладателем Кубка Акинфеева за шестилетнюю историю его проведения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.