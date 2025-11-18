Егорьевские футболистки стали чемпионами Национальной студенческой футбольной лиги

В Спортивном училище № 5 рассказали о «золотой жатве» в Ессентуках, там с 11 по 14 ноября прошли матчи финального этапа Общероссийского дивизиона Национальной студенческой футбольной лиги сезона 2025 года, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В групповом этапе егорьевская команда юниорок выступила против Воронежской государственной академии спорта, Московского педагогического государственного университета и Башкирского государственного педагогического университета, одержав 2 победы и 1 ничью. Мастер-Сатурновцы уверенно пробились в восьмёрку претенденток на продолжение борьбы за награды соревнований. В четвертьфинале команда встретилась со студентами Кубанского государственного университета и со счётом 3:0 обеспечила себе путёвку в полуфинал, где с тем же счетом одолела футболисток из Казани.

В пятницу, 14 ноября, в Ессентуках были сыграны заключительные матчи, в которых воспитанницы Спортивного училища № 5 сразились за турнирное «золото» с командой Российского университета дружбы народов.

«Егорьевские спортсменки шли к цели более чем уверенно, одержав на этапе «плей-офф» убедительные победы. И в заключительном матче состязаний они никому не позволили усомниться в состоятельности своих чемпионских амбиций», — прокомментировали в спортивном училище Егорьевска.

5:0 – безукоризненная победа «Мастер-Сатурна». Стоит отметить, что егорьевское училище участвует в этих соревнованиях 3 года, 2 из которых становится победителем. Лучшим нападающим турнира была названа Анна Шипулина, а приза лучшего игрока соревнований удостоилась София Квачантирадзе.

«Хорошие соревнования, хорошая организация. Играли 2 игры в день. 6 игр — 5 побед, 1 ничья. Пропустили всего один гол, так что довольны результатом. Это последние соревнования для нас в этом году, теперь будем готовиться к следующему!» — говорит тренер Спортивного училища №5 Дмитрий Кудряшов.

