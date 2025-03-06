Егорьевская команда взяла золото первенства Подмосковья по гандболу

4 марта в Звенигороде завершился финал первенства Московской области по гандболу среди девушек до 16 лет, в котором принимали участие спортсменки егорьевской спортшколы «Лидер». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Первая команда продемонстрировала превосходную технику и мастерство и обошла соперников УОР-2 из Звенигорода со счетом 30-13, СШОР ИВС «Звенигород» — 19-13 и СШ «Юность» Серебряные Пруды — 21-9, завоевав золото соревнований.

Вторая егорьевская команда немного неудачно начала турнир, однако в заключительный день смогла одолеть сверстников из Серебряных Прудов и поднялась на третью ступень пьедестала почета.

Для тренеров Валерия и Маргариты Белоконь это уже четвертое золото сезона. Команды девушек и юношей 2009 и 2010 г. р. стали чемпионами Московской области.

Юноши до 17 лет стали пятикратными абсолютными чемпионами региона. За пять лет проведения первенства среди юношей 2009 г. р. егорьевская команда не потеряла ни единого очка, имея статистику — 86 побед, 0 поражений, 0 ничьих.

Сейчас 5 команд егорьевской спортшколы «Лидер» готовятся к финалам первенства России, которые пройдут в Астрахани, Салавате и Тольятти этой весной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.