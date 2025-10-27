Егорьевская команда возглавила пьедестал «Сергиевских игр»

Игры направлены не только на привлечение православной молодежи к регулярным занятиям физической культурой, но и на увековечивание памяти преподобного Сергия Радонежского — одного из величайших русских святых. Его чтут как небесного покровителя и заступника России, именуют игуменом земли Русской, духовным отцом нашего народа. Священнослужители отмечают, что этот святой сам любил ходить пешком, поэтому именно ему посвящены соревнования.

Участников из Егорьевска, Воскресенска, Коломны, Бронниц, Зарайска, Озер, Раменского, Жуковского, Каширы и Луховиц поприветствовали заместитель главы округа Наталья Леликова, исполняющий обязанности председателя Совета депутатов, депутат «Единой России» Александр Плотников, а также исполняющий обязанности начальника Управления спорта и молодежной политики Альберт Гаврилов. Они пожелали командам легких стартов, успехов и спортивных достижений.

«„Сергиевские игры“ — это спорт, это здоровье — здоровье наших детей, здоровье нации, здоровье будущего России. Давайте не забывать, что сейчас, в это тяжелое время, наши ребята в зоне специальной военной операции отстаивают свободу и независимость нашей страны. Нами сильна Родина. Это придает уверенности как в нашей победе, так и в будущем нашей великой державы», — сказал Александр Плотников.

«Обязательно ждем вас в следующем году на нашей егорьевской земле. Желаю вам хорошо провести время, занимайтесь спортом, побеждайте, привлекайте к этим играм других. А когда вернетесь в свои города, обязательно расскажите своим знакомым, друзьям о том, что нормы ГТО — это нормы жизни», — добавил Альберт Гаврилов.

Участникам предстояло пройти стандартный набор испытаний: подъем туловища, прыжок в длину, наклон, отжимания и челночный бег, но каждый постарался показать все, на что способен, и не подвести команду. Особенной ответственностью это стало для хозяев площадки — егорьевцев, которые в полной мере оправдали надежды болельщиков и заняли первые позиции на пьедестале почета. Третье место досталось команде из Воскресенска.

Результаты доступны участникам в личных кабинетах. В центрах тестирования по ним можно будет оформить официальные значки ГТО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.