Егор Резанцев из Подмосковья завоевал серебро на этапе Кубка России по фристайлу

Спортсмен из Московской области Егор Резанцев занял второе место в дисциплине «слоуп-стайл» на первом этапе Кубка России по фристайлу в Миассе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Егор Резанцев, представляющий областной Центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» из Истры, стал серебряным призером первого этапа Кубка России по фристайлу. В дисциплине «слоуп-стайл» среди мужчин он набрал 75,50 балла. Золотую и бронзовую медали завоевали спортсмены из Красноярского края.

Ранее подмосковная спортсменка Елизавета Фролова заняла третье место в дисциплине «биг-эйр» среди женщин на третьем этапе Кубка России. Оба спортсмена тренируются в областном Центре олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» в Истре.

Этапы Кубка России по фристайлу в дисциплинах «слоуп-стайл» и «хаф-пайп» проходят с 28 января по 9 февраля 2026 года в городе Миасс Челябинской области. Соревнования организованы в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.