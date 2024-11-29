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Дзюдоисты СШОР «Динамо-Дмитров» участвуют на Всероссийских и областных соревнованиях

С 22 по 25 ноября в Туле, в универсальном спортивном комплексе «Новое поколение», состоялись Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет на призы ВФСО «Трудовые резервы», передает пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.

Они были посвящены памяти Героя Советского Союза Л. П. Тихмянова. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 25 регионов России.

Дзюдоисты спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров» показали впечатляющие результаты, завоевав золото и бронзу в двух весовых категориях: Иван Шведов (+73 кг) занял первое место, а Артем Шорохов (50 кг) — третье.

В период с 22 по 24 ноября во Дворце Единоборств «Рекорд» прошли Межрегиональные соревнования «На призы Олимпийского Чемпиона В. М. Невзорова».

В соревнованиях приняли участие более 900 спортсменов из ДНР, Чеченской Республики, Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Твери и Рязани.

Дзюдоист спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров» Александр Абрамов стал серебряным призером в весовой категории до 66 кг.

23 ноября во Дворце спорта «Лобня» прошел XI традиционный турнир по дзюдо «Мемориал Вячеслава Сахнова» среди юношей, посвященный памяти сотрудников специальных подразделений силовых структур, погибших при выполнении служебного долга. На этот турнир собралось около 200 спортсменов из 5 регионов Российской Федерации.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров» завоевали пять медалей в упорной борьбе: Егор Бондарь (55 кг) — первое место, Александр Труфанов (+55 кг) — второе, а Тимур Алиев (34 кг), Иван Бондарь (42 кг) и Глеб Хребтов (50 кг) разделили третье место.

«Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва „Динамо-Дмитров“ традиционно демонстрируют высокий уровень подготовки, мастерства и заслуженно занимают пьедестал, получая награды высшей пробы», — отмечает заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.