Дзюдоисты Сергиева Посада стали победителями международного турнира в Белоруссии

сегодня в 13:11

Воспитанники отделения дзюдо ФСК «Метеор» из Сергиева Посада стали победителями и призерами турнира «Путь к Олимпу» в Республике Беларусь, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 4 по 7 апреля в Гомеле прошел традиционный турнир по дзюдо «Путь к Олимпу» на призы заслуженного мастера спорта Республики Беларусь Сергея Шундрикова среди юношей и девушек 2011-2012 и 2013–2014 годов рождения.

В турнире приняли участие воспитанники «Метеора» из города Пересвет. Победителем в весовой категории 60 кг стал Адам Азимов, в категории +50 кг — Макар Слюсаренко. Иван Кудряшов стал серебряным призером в весовой категории 55 кг, а Александр Савицкий — в весовой категории +66 кг.

Ребята занимаются под руководством тренеров Александра Денисова и Руслана Азимова.

Победители и призеры турнира получили призы за волю к победе из рук директора МБУ ФСК «Метеор» Александра Солнцева.

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