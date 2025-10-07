Дзюдоисты Рузы завоевали медали на турнире, посвященном Дню учителя

В городе Голицыно состоялся значимый спортивный турнир по дзюдо, приуроченный ко Дню учителя. Соревнования собрали около 150 участников из Москвы и Московской области, среди которых были представлены и спортсмены Рузского муниципального округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования проходили в различных весовых категориях, где каждый участник демонстрировал свое мастерство, технику и волю к победе. Турнир стал отличной возможностью для юных дзюдоистов проявить себя и получить ценный соревновательный опыт.

Спортсмены из Рузского округа показали впечатляющие результаты под руководством тренера Д. А. Полянина. В ходе напряженной борьбы наши дзюдоисты завоевали несколько призовых мест.

Особенно отличились Максим Толмачев, занявший первое место в своей весовой категории. Серебряными призерами стали братья Сергей и Максим Степанкины. Бронзовые медали завоевали Денис Муховатый, Дмитрий Моисеев, Усмон Джумазода и Владислав Ерохин.

Все победители и призеры турнира были награждены заслуженными медалями и почетными грамотами. Эти достижения — результат упорных тренировок и целеустремленности как самих спортсменов, так и их наставника.

Проведение турнира стало возможным благодаря реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Это еще одно подтверждение того, что в Рузском муниципальном округе активно развивается спортивная инфраструктура и поддерживается здоровый образ жизни среди населения.

«Поздравляем тренера Д. А. Полянина и его воспитанников с успешным выступлением на турнире! Желаем дальнейших спортивных достижений и новых побед!» — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.