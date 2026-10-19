Дзюдоисты Подмосковья завоевали три медали в третий день чемпионата России

Сборная Московской области выиграла два серебра и бронзу в третий день чемпионата России по дзюдо среди мужчин и женщин в Минераловодском городском округе Ставропольского края, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

К финалу чемпионата России по дзюдо подмосковные спортсмены завоевали два серебра и три бронзы. Турнир проходил с 14 по 18 октября.

Дарья Захарова из подольской спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам стала серебряным призером в категории до 52 кг. Она провела три схватки и в финале уступила сопернице из Санкт-Петербурга.

Ролан Кунижев из областного центра олимпийских видов спорта завоевал серебро в категории до 90 кг. Он провел четыре схватки, уступив в поединке за золото представителю Москвы.

Идар Бифов, также представляющий областной центр олимпийских видов спорта, взял бронзу в категории до 100 кг. Он провел пять схваток и в поединке за третье место победил дзюдоиста из Северной Осетии — Алании.

В первый день соревнований бронзовыми призерами стали Александр Плеханов из Подольска в категории до 60 кг и Эмиль Раджабханов из Химок в категории до 66 кг.

Московскую область на чемпионате представляли 35 спортсменов — 23 мужчины и 12 женщин. Турнир стал одним из ключевых этапов отбора в сборную России на следующий сезон.

Ставрополье впервые принимало чемпионат России по дзюдо. Соревнования собрали 483 спортсмена почти из 55 регионов страны. Программа включала личный зачет и командный турнир в заключительный день.

Чемпионат прошел в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.