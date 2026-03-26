Дзюдоисты Подмосковья выиграли золото и бронзу в Уфе

Дзюдоисты Подмосковья завоевали золотую и бронзовую медали на всероссийских соревнованиях среди юниоров и юниорок до 23 лет, которые прошли с 23 по 25 марта 2026 года в Уфе. Турнир стал отборочным этапом на первенство России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В весовой категории до 66 кг победу одержал Иван Цветков, представляющий областной Центр олимпийских видов спорта и СШОР по единоборствам из Красногорска. В финальной схватке он оказался сильнее соперника из Адыгеи и поднялся на высшую ступень пьедестала. Третье место заняли спортсмены из Ставропольского края и Москвы.

Бронзовую медаль в категории до 73 кг завоевал еще один представитель Подмосковья — Иван Золотов, также выступающий за областной Центр олимпийских видов спорта и красногорскую СШОР по единоборствам. Он разделил третье место со спортсменом из Санкт-Петербурга. Золото и серебро в этом весе выиграли дзюдоисты из Оренбургской области и Татарстана.

Соревнования, посвященные памяти заслуженного тренера России Н. Д. Попова, собрали 210 спортсменов из 23 регионов страны. Турнир прошел в рамках государственной программы «Спорт России» и стал этапом отбора на первенство России, которое состоится в апреле в Волгограде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.