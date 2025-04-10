Дзюдоисты Лобни завоевали путевки на первенство ЦФО

сегодня в 13:38

В Подмосковье состоялось первенство региона по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. В нем приняли участие воспитанники лобненской СШ «Академия спорта», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Лобненка Арина Михайлова продемонстрировала отличную подготовку и завоевала третье место турнира. Это стало итогом упорной работы девушки под руководством тренера Акопа Мосесьяна и партнера по тренировкам Софьи Щелчковой.

Арина получила путевку на первенство Центрального федерального округа, которое пройдет в Брянске осенью этого года. Также в нем примут участие ее одноклубники Магамед Агасалимов и Саркис Мартиросян, тренирующиеся под руководством Эдуарда Манучаряна, и Айдемир Уруджев, которой готовится с тренером Геворгом Мосесьяном.

В Лобне уделяется большое внимание развитию спорта и оздоровлению жителей. Самые популярные виды спорта среди здесь — футбол, дзюдо, тхэквондо, фехтование, баскетбол, плавание, гимнастика, каратэ и хоккей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.