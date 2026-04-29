Дзюдоистки из Пушкинского завоевали пять медалей в Нижнем Новгороде

Спортсменки спортивной школы «Ивантеевка» из городского округа Пушкинский успешно выступили на Всероссийском турнире по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, который прошел с 24 по 27 апреля в Нижнем Новгороде. По итогам соревнований они завоевали пять медалей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всероссийские соревнования «Мы будем Родине служить» прошли во Дворце спорта «Северная звезда» и собрали 449 участников из 27 регионов России, а также команды из Беларуси и Абхазии. Поединки одновременно проходили на трех татами, что сделало турнир динамичным и напряженным.

Несмотря на высокую конкуренцию, воспитанницы спортивной школы «Ивантеевка» продемонстрировали высокий уровень подготовки, силу и выносливость. Под руководством тренеров Сергея Базыкина и Александра Дорохова спортсменки завоевали пять наград.

Золотые медали получили София Чекулаева и Ксения Круглова. Серебро завоевала Лейла Салабутова. Бронзовыми призерами стали Алиса Михайлова и Валерия Машкова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.