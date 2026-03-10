Дзюдоистки из Пушкинского взяли бронзу первенства России

Спортсменки школы «Ивантеевка» из Пушкинского округа завоевали бронзовую медаль и вошли в резерв сборной на первенстве России по дзюдо среди юниоров до 18 лет, которое завершилось 7 марта в Ханты-Мансийске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В турнире приняли участие 775 сильнейших спортсменов со всей страны. Пять воспитанниц школы «Ивантеевка» представляли округ под руководством тренера Сергея Базыкина. По итогам соревнований команда пополнила медальную копилку бронзовой наградой.

Валерия Машкова одержала победы над соперницами из Челябинской и Саратовской областей, а также из Калмыкии и Татарстана. В полуфинале она уступила будущей чемпионке из Воронежской области и стала бронзовым призером. Этот результат обеспечил спортсменке место в сборной России и право выступить на международных стартах.

Ксения Круглова заняла седьмое место в своей весовой категории, улучшив прошлогодний результат, и вошла в резерв национальной команды. Алиса Михайлова, Алена Доланча и Лейла Салабутова провели несколько напряженных схваток и получили соревновательный опыт, который поможет им в дальнейших стартах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.