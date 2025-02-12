Дзюдоист Щелкова завоевал бронзовую медаль на Кубке Европы в Сербии

В Сараево завершился Кубок Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, который проходил с 7 по 10 февраля. Щелковчанин Павел Коловердов по итогам соревнований поднялся на третью ступень пьедестала. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На 1/32 стадии финала в весовой категории до 66 кг он одолел боснийца Тарика Булжубашича. Затем Павел взял верх над французом Баптистом де Араужем. В четверть финале щелковский спортсмен уступил Матею Клубучнику из Словакии, но продолжил борьбу за бронзовую медаль в утешительных схватках.

В первой утешительной встрече Павел Коловердов одержал победу над представителем Хорватии Иваном Ельдичем. В следующей битве также победил соотечественника Магомеда Джамулаева. И в финальной «бронзовой» схватке Павел Коловердов выиграл у россиянина Германа Кобеца. Таким образом, дзюдоист из Щелкова завоевал свою первую бронзовую награду на Кубке Европы.

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