Дзюдоист Лобни завоевал серебро на Кубке губернатора Брянской области

сегодня в 12:12

Спортсмен из городского округа Лобня Айдемир Уруджев стал серебряным призером Кубка губернатора Брянской области по дзюдо. Соревнования среди юношей и девушек 2009–2011 годов рождения прошли 29 ноября в рамках Всероссийского проекта «Выбор сильных», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Победа лобненского дзюдоиста стала результатом системной подготовки под руководством тренера Геворга Мосесьяна.

Особенным моментом для лобненской делегации стала встреча с олимпийским чемпионом по дзюдо из Республики Беларусь Игорем Макаровым. Общение с прославленным спортсменом стало дополнительным источником мотивации для дзюдоистов.

Проект «Выбор сильных» направлен на выявление и поддержку талантливых юных спортсменов по всей России.

В Лобне уделяется большое внимание развитию спорта. Здесь работают секции по различным направлениям. Кроме того, в городе завершается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.