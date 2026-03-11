Дзюдоист из Шаховской завоевал серебро первенства Подмосковья

сегодня в 16:24

Воспитанник МАУ «Шаховской ДОК» Александр Кузин стал серебряным призером первенства Московской области по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, которое прошло 7–8 марта в Орехово-Зуеве. Спортсмен также получил путевку на первенство Центрального федерального округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В турнире приняли участие сильнейшие дзюдоисты Подмосковья. Соревнования стали отборочным этапом на первенство Центрального федерального округа.

Александр Кузин выступал в весовой категории до 42 кг. В этой группе за медали боролись 55 спортсменов. Шаховской дзюдоист уверенно прошел предварительные поединки, продемонстрировал хорошую техническую подготовку и вышел в финал, где занял второе место.

Благодаря успешному выступлению Александр представит регион на первенстве ЦФО, которое состоится в конце марта в Туле. Там ему предстоит встретиться с сильнейшими спортсменами Центральной России.

«Мы гордимся юными атлетами, которые своими успехами прославляют родной край. Желаем Александру успешной подготовки и победных бросков на турнире в Туле!» — сказал глава муниципального округа Шаховская Замир Гаджиев.

Глава округа отметил значимость достижения и подчеркнул, что выход на уровень ЦФО — важный этап в спортивной карьере молодого спортсмена.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.