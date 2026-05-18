Дзюдоист из Раменского округа взял серебро турнира в Хабаровске

Спортсмен из Раменского округа Ярослав Баранов завоевал серебряную медаль на международном турнире по дзюдо среди юношей до 18 лет, который прошел 16–17 мая в Хабаровске. Он выступал в составе сборной России в весовой категории до 50 кг, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Международный турнир, посвященный памяти основателя самбо и родоначальника дзюдо в России Василия Ощепкова, состоялся на татами «Платинум Арены» в Хабаровске. В соревнованиях приняли участие более 200 сильнейших спортсменов из 13 стран, в том числе из Франции, Сербии, Китая, Монголии, Турции и государств СНГ. Участники боролись за награды в различных весовых категориях среди юношей и девушек до 18 лет.

