Дзюдоист из Подольска Александр Плеханов завоевал бронзу чемпионата России

Воспитанник ФСК «Заречье» Александр Плеханов из Подольска 15 октября завоевал бронзовую медаль чемпионата России по дзюдо в весовой категории до 60 кг, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Александр Плеханов стал бронзовым призером чемпионата России по дзюдо. Соревнования собрали свыше 500 спортсменов из более чем 60 регионов страны. Воспитанник подольского ФСК «Заречье» выступил 15 октября в весовой категории до 60 кг.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов поздравил спортсмена, отметив его многолетний труд и ежедневные многочасовые тренировки. Он пожелал Александру здоровья и новых достижений.

«Особая благодарность его наставнику — заслуженному тренеру России Дмитрию Воробьеву. Спасибо за профессионализм, терпение и воспитание настоящих чемпионов», — сказал Григорий Артамонов.

В апреле 2026 года Плеханов также завоевал бронзу первенства России среди юниоров до 23 лет в Нальчике. Он выступал в той же весовой категории — до 60 кг.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.